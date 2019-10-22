Волинські лікарі провели складну операцію чоловіку, який впав з вишні. ФОТО





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При падінні чоловік, житель одного з сіл Любомльського району, отримав відкритий двокісточковий перелом правого гомілковоступневого суглоба з повним вивихом стопи до зовні.



Спочатку лікарі зашили рану та наклали гіпс, таким чином спробували вправити перелом. Але результату це не дало. Через декілька днів, коли рана почала гоїтися та стабілізувався стан, чоловікові провели оперативне втручання. Під час операції хворому, який знаходився під спінальною анестезією, вправили перелом та встановили апарат Єлізарова.



Складне оперативне втручання провели травматологи В’ячеслав Приказюк та завідувач травматологічного відділення Микола Абрамчук. Сама ж операція тривала більше двох годин.



«Хоч зараз апарат Єлізарова не є поширеним методом у травматології, але бувають ситуації, коли без цього обійтися неможливо. В цьому випадку інших варіантів та методик оперування травми, яку отримав чоловік, не було», - розповів Микола Абрамчук.



Після операції чоловік почував себе в задовільному стані. Зараз рана гоїться, а до кінця тижня лікарі планують виписати чоловіка зі стаціонару.



Головне фото - ілюстративне.







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