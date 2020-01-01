Посилення карантину: як працює луцький вокзал. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
У зв’язку із посиленням карантину "Укрзалізниця" скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та продаж квитків на них. На луцькій станції виконують карантинні вимоги.
Про це розповів Суспільному черговий по вокзалу Дмитро Семенов.
Після рішення Державної комісії ТЕБ та НС, що Луцьк відноситься до "червоної" епідеміологічної зони на луцькому вокзалі отримали термінову телеграму. У ній було вказано, що з 3-го серпня станція Луцьк – технічна зупинка, посадки і висадки немає.
"Це конфліктна ситуація. Якби люди почали зараз поїзд розвалювати – хто б що робив? Вони б приїхали з Києва? Наробили якоїсь єрунди, а розхльобувати нам тут на місці", - каже черговий по вокзалу.
Пасажирка Марія Стаднік розповіла, що з Луцька їде до Новоолексіївки. Від працівників вокзала дізналася, що посадки не буде.
"Що мені робити, як? Хто мені поверне гроші? Я зібралася в Новоолексіївку", - каже жінка.
Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментарі у начальника одного із потягів, який прибув на станцію, але пасажирів не впускав. Спілкуватися з журналістами чоловік відмовився.
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Про це розповів Суспільному черговий по вокзалу Дмитро Семенов.
Після рішення Державної комісії ТЕБ та НС, що Луцьк відноситься до "червоної" епідеміологічної зони на луцькому вокзалі отримали термінову телеграму. У ній було вказано, що з 3-го серпня станція Луцьк – технічна зупинка, посадки і висадки немає.
"Це конфліктна ситуація. Якби люди почали зараз поїзд розвалювати – хто б що робив? Вони б приїхали з Києва? Наробили якоїсь єрунди, а розхльобувати нам тут на місці", - каже черговий по вокзалу.
Пасажирка Марія Стаднік розповіла, що з Луцька їде до Новоолексіївки. Від працівників вокзала дізналася, що посадки не буде.
"Що мені робити, як? Хто мені поверне гроші? Я зібралася в Новоолексіївку", - каже жінка.
Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментарі у начальника одного із потягів, який прибув на станцію, але пасажирів не впускав. Спілкуватися з журналістами чоловік відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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