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У Волинській єпархії ПЦУ – новий підрозділ

У Волинській єпархії ПЦУ – новий підрозділ
У духовній консисторії діятиме пенітенціарна служба. Її сформували указом митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.

Головою підрозділу призначили протоієрея Андрія Мовчанюка, настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Гаразджа Луцького районного деканату, військового капелана. За його словами, духовенство єпархії давно опікується тими, хто перебуває під слідством або відбуває покарання у місцях позбавлення волі. За кожним закладом закріпили капелана. Тож пенітенціарну службу управління єпархії створили, аби систематизувати роботу цих священників та обмінюватися досвідом.

Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині. Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.

На сьогодні в управлінні єпархії, окрім канцелярії митрополита, діють такі підрозділи, як інформаційно-видавничий центр, капеланська служба, паломницький центр «Україна» та ін.

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Теги: Волинська єпархія, ПЦУ, новий підрозділ
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