вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ розповіли, як область може вийти з «червоної» зони карантину

У МОЗ розповіли, як область може вийти з «червоної» зони карантину
Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як область може вийти з "червоної" зони карантину.

Про це він сказав під час брифінгу, - пише УНІАН.

Відповідаючи на питання, за яким алгоритмом місто чи район потрапляє в певну епідемічну зону, Ляшко нагадав, що з 1 серпня на території України постановою уряду встановлено нові підходи до адаптивного карантину.

Він нагадав, що визначили 4 національних показники: заповненість ліжок, рівень тестування, відсоток позитивних тестувань від усіх тестувань, які проведені, а також показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем.

"Якщо область 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям: або є перевищення, або, навпаки, зниження по певних критеріях, ця область відноситься до зони, яка потім розкладається на адміністративно-територіальні одиниці, в яких розраховується вплив і внесок кожної адміністративно-територіальні одиниці в загальну невідповідність цим критеріям", - розповів Ляшко.

За результатами цього внеску, залежно від відсотку, пояснив він, і визначається, до якої зони буде віднесено населений пункт, – "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної".

"З червоної зони можна вийти, якщо 3 дні поспіль область, на рівні всієї області, відповідає вимогам національних показників... Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно робити те, що прописано в постанові Кабінету міністрів України, - проводити і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів, які чітко визначені", - наголосив Ляшко.

З понеділка, 3 серпня, червоний рівень встановили у Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області, а помаранчевий - у Луцькому та Любешівському районі Волинської області, в Івано-Франківську та Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові, Миколаївському, Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, у Бережанах та Бучацькому районі Тернопільської області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, зони, області
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень
Сьогодні, 16:02
Дитсадок у Ківерцівському районі планують відкрити до нового навчального року. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
У МОЗ розповіли, як область може вийти з «червоної» зони карантину
Сьогодні, 15:06
У Волинській єпархії ПЦУ – новий підрозділ
Сьогодні, 15:03
Розшукують 23-річного хлопця, який приїхав до родичів на Волинь і зник
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину
26 травень, 10:47
У місті на Волині не працюватиме ринок щопонеділка через карантин У місті на Волині не працюватиме ринок щопонеділка через карантин
03 серпень, 17:55
Пасажири потяга вчинили бунт і змусили висадити людей у Тернополі на вокзалі Пасажири потяга вчинили бунт і змусили висадити людей у Тернополі на вокзалі
03 серпень, 12:29
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
03 серпень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
Чи штрафує поліція луцьких перевізників за роботу у «червоній» зоні. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Помер онкохворий школяр з Луцька, який боровся із важкою недугою
Сьогодні, 16:28
 0
Більше 20 працівників фабрики гофротари на Волині захворіли на COVID-19
Сьогодні, 16:11
 0
Дівчині з Волині, якій ампутували ногу з пухлиною, уже зібрали на протез понад 160 тисяч гривень
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8