У МОЗ розповіли, як область може вийти з «червоної» зони карантину





Про це він сказав під час брифінгу, - пише



Відповідаючи на питання, за яким алгоритмом місто чи район потрапляє в певну епідемічну зону, Ляшко нагадав, що з 1 серпня на території України постановою уряду встановлено нові підходи до адаптивного карантину.



Він нагадав, що визначили 4 національних показники: заповненість ліжок, рівень тестування, відсоток позитивних тестувань від усіх тестувань, які проведені, а також показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем.



"Якщо область 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям: або є перевищення, або, навпаки, зниження по певних критеріях, ця область відноситься до зони, яка потім розкладається на адміністративно-територіальні одиниці, в яких розраховується вплив і внесок кожної адміністративно-територіальні одиниці в загальну невідповідність цим критеріям", - розповів Ляшко.



За результатами цього внеску, залежно від відсотку, пояснив він, і визначається, до якої зони буде віднесено населений пункт, – "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної".



"З червоної зони можна вийти, якщо 3 дні поспіль область, на рівні всієї області, відповідає вимогам національних показників... Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно робити те, що прописано в постанові Кабінету міністрів України, - проводити і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів, які чітко визначені", - наголосив Ляшко.



З понеділка, 3 серпня, червоний рівень встановили у Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області, а помаранчевий - у Луцькому та Любешівському районі Волинської області, в Івано-Франківську та Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові, Миколаївському, Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, у Бережанах та Бучацькому районі Тернопільської області.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, як область може вийти з "червоної" зони карантину.Про це він сказав під час брифінгу, - пише УНІАН. Відповідаючи на питання, за яким алгоритмом місто чи район потрапляє в певну епідемічну зону, Ляшко нагадав, що з 1 серпня на території України постановою уряду встановлено нові підходи до адаптивного карантину.Він нагадав, що визначили 4 національних показники: заповненість ліжок, рівень тестування, відсоток позитивних тестувань від усіх тестувань, які проведені, а також показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем."Якщо область 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям: або є перевищення, або, навпаки, зниження по певних критеріях, ця область відноситься до зони, яка потім розкладається на адміністративно-територіальні одиниці, в яких розраховується вплив і внесок кожної адміністративно-територіальні одиниці в загальну невідповідність цим критеріям", - розповів Ляшко.За результатами цього внеску, залежно від відсотку, пояснив він, і визначається, до якої зони буде віднесено населений пункт, – "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної"."З червоної зони можна вийти, якщо 3 дні поспіль область, на рівні всієї області, відповідає вимогам національних показників... Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно робити те, що прописано в постанові Кабінету міністрів України, - проводити і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів, які чітко визначені", - наголосив Ляшко.З понеділка, 3 серпня, червоний рівень встановили у Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області, а помаранчевий - у Луцькому та Любешівському районі Волинської області, в Івано-Франківську та Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові, Миколаївському, Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, у Бережанах та Бучацькому районі Тернопільської області.

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