«Бандерштат-2020»: у центральному парку Луцька відбудеться онлайн-перегляд програми
Сьогодні, 20:21
Усіх охочих запрошують на спільний онлайн-перегляд програми "Бандерштату-2020", який відбудеться у ці вихідні у центральному парку Луцька.
Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці у Facebook.
"Тож для всіх, хто хоче проникнутись атмосферою фестивалю в Луцьку, маємо чудову новину: запрошуємо на спільний перегляд онлайн-програми", - написали організатори.
8 та 9 серпня на території закладу "Луцька Венеція" у співпраці із міською радою облаштують осердя "Бандерштату", де усі охочі зможуть слухати гутірки та в компанії підспівувати улюблені музичні хіти.
Все, що для цього треба, - зареєструйся в гугл-формі за цим посиланням.
"Нам треба знати, на яку кількість людей розраховувати, щоб зробити перегляд максимально безпечним, з дотриманням усіх санітарних норм.Приходь! Ми не бачились вже цілий рік та дуже скучили", - йдеться у дописі.
Вхід вільний.
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Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці у Facebook.
"Тож для всіх, хто хоче проникнутись атмосферою фестивалю в Луцьку, маємо чудову новину: запрошуємо на спільний перегляд онлайн-програми", - написали організатори.
8 та 9 серпня на території закладу "Луцька Венеція" у співпраці із міською радою облаштують осердя "Бандерштату", де усі охочі зможуть слухати гутірки та в компанії підспівувати улюблені музичні хіти.
Все, що для цього треба, - зареєструйся в гугл-формі за цим посиланням.
"Нам треба знати, на яку кількість людей розраховувати, щоб зробити перегляд максимально безпечним, з дотриманням усіх санітарних норм.Приходь! Ми не бачились вже цілий рік та дуже скучили", - йдеться у дописі.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
https://m.youtube.com/watch?v=sl_hZZAoCvs
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