«Бандерштат-2020»: у центральному парку Луцька відбудеться онлайн-перегляд програми

Усіх охочих запрошують на спільний онлайн-перегляд програми "Бандерштату-2020", який відбудеться у ці вихідні у центральному парку Луцька.Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці у Facebook."Тож для всіх, хто хоче проникнутись атмосферою фестивалю в Луцьку, маємо чудову новину: запрошуємо на спільний перегляд онлайн-програми", - написали організатори.8 та 9 серпня на території закладу "Луцька Венеція" у співпраці із міською радою облаштують осердя "Бандерштату", де усі охочі зможуть слухати гутірки та в компанії підспівувати улюблені музичні хіти.Все, що для цього треба, - зареєструйся в гугл-формі за цим"Нам треба знати, на яку кількість людей розраховувати, щоб зробити перегляд максимально безпечним, з дотриманням усіх санітарних норм.Приходь! Ми не бачились вже цілий рік та дуже скучили", - йдеться у дописі.Вхід вільний.