Для висадки пасажирів: можуть дозволити потягам зупинятись у Луцьку та Тернополі





Про це у ефірі Владислав Криклій.



Нагадаємо, що з 3 серпня "Укрзалізниця"



Проте, на думку міністра висадку пасажирів у містах "червоної" карантинної зони все ж потрібно дозволити.



«Мені здається треба було повідомити людей, як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і. зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.



Нагадаємо, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирські потяги "Укрзалізниці" будуть зупинятись у "червоній" зоні для висадки пасажирів.Про це у ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктуриНагадаємо, що з 3 серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.Проте, на думку міністра висадку пасажирів у містах "червоної" карантинної зони все ж потрібно дозволити.«Мені здається треба було повідомити людей, як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і. зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.Нагадаємо, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували

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