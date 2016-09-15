Для висадки пасажирів: можуть дозволити потягам зупинятись у Луцьку та Тернополі
Сьогодні, 07:17
Пасажирські потяги "Укрзалізниці" будуть зупинятись у "червоній" зоні для висадки пасажирів.
Про це у ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, що з 3 серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.
Проте, на думку міністра висадку пасажирів у містах "червоної" карантинної зони все ж потрібно дозволити.
«Мені здається треба було повідомити людей, як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і. зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.
Нагадаємо, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували.
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Про це у ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, що з 3 серпня "Укрзалізниця" тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.
Проте, на думку міністра висадку пасажирів у містах "червоної" карантинної зони все ж потрібно дозволити.
«Мені здається треба було повідомити людей, як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і. зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що на уряді такі зміни до постанов зроблять», – каже Криклій.
Нагадаємо, що 3 серпня у Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона до Тернополя з дітьми, в тому числі, дітьми з інвалідністю, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували.
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