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Курс валют у Луцьку на 5 серпня

Курс валют у Луцьку на 5 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.581, а продаж – 27.931.

Євро при купівлі становить – 32.134, продажу – 32.852.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.478, продаж – 7.483.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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