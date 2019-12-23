У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:23
У Ковелі на вулиці Пирогова горів автомобіль.
Про це інформує ДСНС в області.
4 серпня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу авто. За викликом прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ (2 автомобілі) ДСНС у Волинській області.
Залучили 3 одиниці спеціальної техніки. Пожежу локалізували о 10:20, а ліквідували 10:30. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина займання - несправність електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС в області.
4 серпня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу авто. За викликом прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ (2 автомобілі) ДСНС у Волинській області.
Залучили 3 одиниці спеціальної техніки. Пожежу локалізували о 10:20, а ліквідували 10:30. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина займання - несправність електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Три смерті та 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 5 серпня
Сьогодні, 10:45
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
Сьогодні, 10:44
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:23
Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла
Сьогодні, 09:56