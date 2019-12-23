вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горів автомобіль

У місті на Волині горів автомобіль
У Ковелі на вулиці Пирогова горів автомобіль.

Про це інформує ДСНС в області.

4 серпня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу авто. За викликом прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ (2 автомобілі) ДСНС у Волинській області.

Залучили 3 одиниці спеціальної техніки. Пожежу локалізували о 10:20, а ліквідували 10:30. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина займання - несправність електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, авто, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Три смерті та 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 5 серпня
Сьогодні, 10:45
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
Сьогодні, 10:44
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:23
Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла
Сьогодні, 09:56
Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
У гаражі на Волині горів легковик У гаражі на Волині горів легковик
20 липень, 19:19
У Ковелі горів автомобіль Ford У Ковелі горів автомобіль Ford
23 грудень, 2019, 11:36
У Ковелі горів автомобіль комунальника У Ковелі горів автомобіль комунальника
19 серпень, 2019, 10:40
На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО
07 лютий, 2019, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вимагають скасувати невигідну держзакупівлю на ремонт школи, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 10:50
 0
Три смерті та 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 5 серпня
Сьогодні, 10:45
 0
У ТРЦ «ПортCity» в Луцьку влаштували шопінг-марафон*
Сьогодні, 10:44
 0
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:23
 0
Потужний вибух у Бейруті: кількість жертв зросла
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8