У місті на Волині горів автомобіль





Про це інформує ДСНС в області.



4 серпня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу авто. За викликом прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ (2 автомобілі) ДСНС у Волинській області.



Залучили 3 одиниці спеціальної техніки. Пожежу локалізували о 10:20, а ліквідували 10:30. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина займання - несправність електромережі.

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