На Волині селяни закрили храм, настоятель якого привітав Путіна з іменинами
Сьогодні, 13:19
У селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського.
Сталося це, як розповіли БУГу, 5-го серпня, після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ Олексій Шаран привітав у фейсбуці президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.
Селяни обурені діями настоятеля храму отця Шарана.
Інформацію БУГу підтвердив голова ОТГ Сергій Панасевич, зазначивши, що йому подзвонили анонімно та повідомили про подію.
Також передбачають, що цього тижня перед храмом відбудуться збори селян, де обговорюватимуть подію. Хочуть бачити на них і самого священника Шарана.
Нагадаємо, священник привітав президента країни-агресора у коментарях до його допису у фейсбуці. «С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.
Однак згодом священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.
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Сталося це, як розповіли БУГу, 5-го серпня, після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ Олексій Шаран привітав у фейсбуці президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.
Селяни обурені діями настоятеля храму отця Шарана.
Інформацію БУГу підтвердив голова ОТГ Сергій Панасевич, зазначивши, що йому подзвонили анонімно та повідомили про подію.
Також передбачають, що цього тижня перед храмом відбудуться збори селян, де обговорюватимуть подію. Хочуть бачити на них і самого священника Шарана.
Нагадаємо, священник привітав президента країни-агресора у коментарях до його допису у фейсбуці. «С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.
Однак згодом священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.
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