Луцькі археологи знайшли прохід між двома підземеллями





Про це Віктор Баюк.



Віднайдений вхід до тунелю доводить припущення про з'єднання ходами нововідкритих підземель башти та колегіуму. Вони єдиним комплексом, - каже науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.



"Ми тільки-тільки його відкрили. У нас відкривається арковий проріз, тотожний верхньому, тобто, це двері, які з’єднують баштові підземелля з раніше невідомими і ніколи не дослідженими підземеллями кляштору", - говорить археолог.



У вежі Чороторийських тривають археологічні розкопки. Остання знахідка - це вхід до верхнього ярусу підземель єзуїтського колегіуму. Займаються розкопками і дослідженням пам’ятки студенти-історики.



Студент Мирослав Зінчук розповів, що робота важка. "Адже землю потрібно з нижніх поверхів піднімати й виносити. Її копати не можна, тільки знімати, щоб бачити, де радянська кладка, де давніша", - розповів він.



Зі слів студента Богдана Миткалика, перша кімната була випадково виявлена кілька тижнів тому. «Вона обвалилися на 1,5 метра, потім вийшли на жолоб радянського часу, але вони її засипали, тому зараз досліджуємо першу кімнату і вхід», - каже студент.



Нині засипаними лишаються первісні сходи в підземелля. Як розповів археолог Віктор Баюк, їх розкопувати почнуть в останню чергу, щоб насипом виносити землю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі археологи розкопали прохід від підземель Башти Чорторийських до підземель колегіуму. Нова знахідка була засипана землею.Про це розповів Суспільному науковецьВіднайдений вхід до тунелю доводить припущення про з'єднання ходами нововідкритих підземель башти та колегіуму. Вони єдиним комплексом, - каже науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк."Ми тільки-тільки його відкрили. У нас відкривається арковий проріз, тотожний верхньому, тобто, це двері, які з’єднують баштові підземелля з раніше невідомими і ніколи не дослідженими підземеллями кляштору", - говорить археолог.У вежі Чороторийських тривають археологічні розкопки. Остання знахідка - це вхід до верхнього ярусу підземель єзуїтського колегіуму. Займаються розкопками і дослідженням пам’ятки студенти-історики.Студентрозповів, що робота важка. "Адже землю потрібно з нижніх поверхів піднімати й виносити. Її копати не можна, тільки знімати, щоб бачити, де радянська кладка, де давніша", - розповів він.Зі слів студента Богдана Миткалика, перша кімната була випадково виявлена кілька тижнів тому. «Вона обвалилися на 1,5 метра, потім вийшли на жолоб радянського часу, але вони її засипали, тому зараз досліджуємо першу кімнату і вхід», - каже студент.Нині засипаними лишаються первісні сходи в підземелля. Як розповів археолог Віктор Баюк, їх розкопувати почнуть в останню чергу, щоб насипом виносити землю.

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