Показали, як змінюється луцька школа, яка не бачила ремонту понад пів століття. ФОТО

У Луцьку триває ремонт школи № 15, яка знаходиться у густонаселеному Привокзальному мікрорайоні міста.Про це повідомляє мерія Луцька.Зазначають, школу не ремонтували капітально з 1962 року. Ситуація почала змінюватися у 2017 році. За ці три роки школа значно змінилася.За кошти міського бюджету старий шатровий дах замінено на новий, утеплений, капітально відремонтовано актову залу, підсилено стіни та міжвіконні простінки, подвір’я перед входом викладено сучасною бруківкою та освітлено.Цьогоріч, за програмою НЕФКО, розпочали роботи з термомодернізації школи. Нині уже замінили практично усі вікна на енергозберігаючі, перекрили мембранною плівкою дах над спортивним залом, триває утеплення фасаду. Встановили ІТП.Директор школизауважив, що за останні три роки школа значно змінилася і діти, і педагоги з нетерпінням очікують початку нового навчального року. За його словами, незабаром школа стане окрасою району.Ознайомитися з ходом ремонтних робіт сьогодні завітали представники місцевої влади. Радник мерадодав, що також планують обладнати у внутрішньому дворику школи гарний сквер із лавочками, освітлення та відеонагляд, аби тут не розпивали алкоголь. Демонтують біля школи й декоративний паркан, який уже за роки втратив свою привабливість та не несе ніякого змістового навантаження.