вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю

На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю
На Волині правоохоронці вилучили холодну зброю та пістолет у жителів Рівненської та Миколаївської областей.

Так, 5 серпня на пункті пропуску «Ягодин» у Любомльському районі під час огляду автомобіля Audi, під керуванням 23-річного жителя Рівненщини, прикордонники виявили кастет, а у дверцятах автомобіля Škoda, належного 48-річному жителю Рівненської області, правоохоронці знайшли телескопічний кийок, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені речі вилучили.

Окрім цього, на пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі Opel правоохоронці знайшли пістолет, ймовірно пневматичний, та ніж. Їх також вилучили. За кермом транспортного засобу перебував житель Миколаївської області.

Усі підозрілі предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у Волинській області.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:40
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби
Сьогодні, 13:09
На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю
Сьогодні, 13:01
На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля зупинки: постраждала 20-річна дівчина
Сьогодні, 12:48
Схожі новини
Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
21 жовтень, 2019, 11:43
На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО
12 листопад, 2018, 11:07
На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО
29 жовтень, 2018, 10:00
На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки На «Ягодині» затримали українця, який перевозив гвинтівки
05 серпень, 2018, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар з Луцька дала 8 практичних порад, як пережити спеку
Сьогодні, 14:00
 0
На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби
Сьогодні, 13:09
 0
На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю
Сьогодні, 13:01
 0
На Волині білорус хотів «відмазатися» від прикордонників хабарем, аби провезти контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8