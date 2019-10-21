На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю
Сьогодні, 13:01
На Волині правоохоронці вилучили холодну зброю та пістолет у жителів Рівненської та Миколаївської областей.
Так, 5 серпня на пункті пропуску «Ягодин» у Любомльському районі під час огляду автомобіля Audi, під керуванням 23-річного жителя Рівненщини, прикордонники виявили кастет, а у дверцятах автомобіля Škoda, належного 48-річному жителю Рівненської області, правоохоронці знайшли телескопічний кийок, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені речі вилучили.
Окрім цього, на пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі Opel правоохоронці знайшли пістолет, ймовірно пневматичний, та ніж. Їх також вилучили. За кермом транспортного засобу перебував житель Миколаївської області.
Усі підозрілі предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у Волинській області.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
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Так, 5 серпня на пункті пропуску «Ягодин» у Любомльському районі під час огляду автомобіля Audi, під керуванням 23-річного жителя Рівненщини, прикордонники виявили кастет, а у дверцятах автомобіля Škoda, належного 48-річному жителю Рівненської області, правоохоронці знайшли телескопічний кийок, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені речі вилучили.
Окрім цього, на пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі Opel правоохоронці знайшли пістолет, ймовірно пневматичний, та ніж. Їх також вилучили. За кермом транспортного засобу перебував житель Миколаївської області.
Усі підозрілі предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у Волинській області.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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