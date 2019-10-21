На «Ягодині» у трьох автівках знайшли зброю

На Волині правоохоронці вилучили холодну зброю та пістолет у жителів Рівненської та Миколаївської областей.Так, 5 серпня на пункті пропуску «Ягодин» у Любомльському районі під час огляду автомобіля Audi, під керуванням 23-річного жителя Рівненщини, прикордонники виявили кастет, а у дверцятах автомобіля Škoda, належного 48-річному жителю Рівненської області, правоохоронці знайшли телескопічний кийок, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Виявлені речі вилучили.Окрім цього, на пункті пропуску «Ягодин» в автомобілі Opel правоохоронці знайшли пістолет, ймовірно пневматичний, та ніж. Їх також вилучили. За кермом транспортного засобу перебував житель Миколаївської області.Усі підозрілі предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у Волинській області.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.