7 серпня на Волині: гортаючи календар

Борис Горбатюк (на фото).



День народження 7 серпня також у журналістки Вікторії Маштакової.



Вітаємо їх зі святом та зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії й успіхів у роботі.



Також вітаємо іменинників 7 серпня. Це – чоловіки з ім’ям Макар та жінки з ім’ям Анна.



Бажаємо їм любові, радості від життя й достатку.



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