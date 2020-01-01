7 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження голова Піддубцівської сільської ради Борис Горбатюк (на фото).
День народження 7 серпня також у журналістки Вікторії Маштакової.
Вітаємо їх зі святом та зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії й успіхів у роботі.
Також вітаємо іменинників 7 серпня. Це – чоловіки з ім’ям Макар та жінки з ім’ям Анна.
Бажаємо їм любові, радості від життя й достатку.
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День народження 7 серпня також у журналістки Вікторії Маштакової.
Вітаємо їх зі святом та зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії й успіхів у роботі.
Також вітаємо іменинників 7 серпня. Це – чоловіки з ім’ям Макар та жінки з ім’ям Анна.
Бажаємо їм любові, радості від життя й достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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