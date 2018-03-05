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У «ПортCity» триває конкурс фотозон*

У «ПортCity» триває конкурс фотозон*
У холі на першому поверсі торгово-розважального центру "ПортCity" з 7 по 9 серпня відвідувачів зустрічатиме нова фотозона 5-го учасника конкурсу.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах ", - зазначають організатори.

Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" після виступу останнього учасника (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).

Приз за найкращу фотозону – 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".

У «ПортCity» триває конкурс фотозон*

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Теги: ПортCity, конкурс
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