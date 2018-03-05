У «ПортCity» триває конкурс фотозон*
Сьогодні, 14:02
У холі на першому поверсі торгово-розважального центру "ПортCity" з 7 по 9 серпня відвідувачів зустрічатиме нова фотозона 5-го учасника конкурсу.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах ", - зазначають організатори.
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Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" після виступу останнього учасника (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
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Приз за найкращу фотозону – 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах ", - зазначають організатори.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" після виступу останнього учасника (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
⠀
Приз за найкращу фотозону – 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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