У «ПортCity» триває конкурс фотозон*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах ", - зазначають організатори.

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Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" після виступу останнього учасника (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).

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Приз за найкращу фотозону – 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У холі на першому поверсі торгово-розважального центру "ПортCity" з 7 по 9 серпня відвідувачів зустрічатиме нова фотозона 5-го учасника конкурсу.Про це повідомляє адміністрація закладу."Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах ", - зазначають організатори.Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" після виступу останнього учасника (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).Приз за найкращу фотозону – 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".

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