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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ. У Світязі, Любешеві – без опадів.

Температура повітря вночі від +16 до +19 градусів, удень до +27…+29. Вітер північно-східний, східний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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