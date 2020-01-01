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У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви

У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви
В обласному центрі Волині планують відкрити офіс дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.

Планами про це Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас поділився під час зустрічі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Архієрей зустрів литовського посла на території кафедрального собору Святої Трійці і розповів йому про історію храму, церковні традиції та життя єпархії.

Під час зустрічі із дипломатом обговорили релігійне життя краю, святкування 600-ліття З'їзду європейських монархів у Луцьку, релігійні стосунки між Литвою та Україною, а також порушили питання щодо відновлення історичних пам’яток на території Волині.

Вальдемарас Сарапінас поділився планами про відкриття у Луцьку офісу дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.

У рамках візиту чиновник також зустрівся із головою пенітенціарної служби єпархії протоієреєм Андрієм Мовчанюком і військовими капеланами. Дипломат висловив підтримку Литви у боротьбі України проти російської агресії та подякував капеланам за духовну підтримку українських воїнів.

На завершення візиту керуючий єпархією та посол Литви домовилися про подальше дипломатичне спілкування.

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Теги: Луцьк, Литва, Україна
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