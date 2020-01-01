У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви
Сьогодні, 21:53
В обласному центрі Волині планують відкрити офіс дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.
Планами про це Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас поділився під час зустрічі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей зустрів литовського посла на території кафедрального собору Святої Трійці і розповів йому про історію храму, церковні традиції та життя єпархії.
Під час зустрічі із дипломатом обговорили релігійне життя краю, святкування 600-ліття З'їзду європейських монархів у Луцьку, релігійні стосунки між Литвою та Україною, а також порушили питання щодо відновлення історичних пам’яток на території Волині.
Вальдемарас Сарапінас поділився планами про відкриття у Луцьку офісу дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.
У рамках візиту чиновник також зустрівся із головою пенітенціарної служби єпархії протоієреєм Андрієм Мовчанюком і військовими капеланами. Дипломат висловив підтримку Литви у боротьбі України проти російської агресії та подякував капеланам за духовну підтримку українських воїнів.
На завершення візиту керуючий єпархією та посол Литви домовилися про подальше дипломатичне спілкування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Планами про це Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас поділився під час зустрічі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей зустрів литовського посла на території кафедрального собору Святої Трійці і розповів йому про історію храму, церковні традиції та життя єпархії.
Під час зустрічі із дипломатом обговорили релігійне життя краю, святкування 600-ліття З'їзду європейських монархів у Луцьку, релігійні стосунки між Литвою та Україною, а також порушили питання щодо відновлення історичних пам’яток на території Волині.
Вальдемарас Сарапінас поділився планами про відкриття у Луцьку офісу дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.
У рамках візиту чиновник також зустрівся із головою пенітенціарної служби єпархії протоієреєм Андрієм Мовчанюком і військовими капеланами. Дипломат висловив підтримку Литви у боротьбі України проти російської агресії та подякував капеланам за духовну підтримку українських воїнів.
На завершення візиту керуючий єпархією та посол Литви домовилися про подальше дипломатичне спілкування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви
Сьогодні, 21:53
«Волинь» розгромно перемогла «Гірник-Спорт»
Сьогодні, 20:47
На Волині у семи лікарнях створять нові приймальні відділення європейського зразка. СПИСОК
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 серпня
Сьогодні, 20:00