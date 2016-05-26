Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму





Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, - пишуть



Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:



- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;



- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;



- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;



- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін тимчасово припиняє роботу пропускних пунктів з Кримом до кінця серпня через погіршення ситуації з Covid-19. В’їзд та виїзд з півострова припиниться 9 серпня о 8.00. Винятком стануть громадяни України, які зареєстровані у Криму або Севастополі.Про це повідомив міністр Кабміну, - пишуть Факти Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

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