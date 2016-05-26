вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму

Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму
Кабмін тимчасово припиняє роботу пропускних пунктів з Кримом до кінця серпня через погіршення ситуації з Covid-19. В’їзд та виїзд з півострова припиниться 9 серпня о 8.00. Винятком стануть громадяни України, які зареєстровані у Криму або Севастополі.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, - пишуть Факти.

Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:

- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;

- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;

- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;

- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Крим, заборона, в’їзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину
Сьогодні, 14:18
У «ПортCity» триває конкурс фотозон*
Сьогодні, 14:02
Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму
Сьогодні, 13:54
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
Показали, який хочуть зробити фасад луцької школи №26
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та Росії уродженцю Волині ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та Росії уродженцю Волині
18 січень, 16:12
Горбачову заборонили в'їзд в Україну терміном на 5 років Горбачову заборонили в'їзд в Україну терміном на 5 років
26 травень, 2016, 21:21
У Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу У Криму окупанти повністю припинили рух через адмінмежу
01 листопад, 2017, 11:02
Геращенко хоче заборонити Горбачову в'їзд в Україну та країни ЄС Геращенко хоче заборонити Горбачову в'їзд в Україну та країни ЄС
23 травень, 2016, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус у Нововолинську: розповіли про ситуацію з недугою у місті
Сьогодні, 14:23
 0
Лікар розповів, чи проходять волиняни профмедогляди під час карантину
Сьогодні, 14:18
 0
У «ПортCity» триває конкурс фотозон*
Сьогодні, 14:02
 0
Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму
Сьогодні, 13:54
 0
Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 8 серпня
Сьогодні, 13:19
 0
Медіа
відео
1/8