Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію Криму
Сьогодні, 13:54
Кабмін тимчасово припиняє роботу пропускних пунктів з Кримом до кінця серпня через погіршення ситуації з Covid-19. В’їзд та виїзд з півострова припиниться 9 серпня о 8.00. Винятком стануть громадяни України, які зареєстровані у Криму або Севастополі.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, - пишуть Факти.
Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:
- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;
- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;
- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;
- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.
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Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, - пишуть Факти.
Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:
- проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;
- проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу "Дій вдома" з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;
- мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;
- представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.
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