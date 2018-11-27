Через пандемію коронавірусу у Луцьку скасували міжнародний джазовий фестиваль

Оргкомітет міжнародного фестивалю ART JAZZ 2020 повідомляє, що цього року скасували цей захід.Організатори до сьогодні сподівалися, що ART JAZZ 2020 все ж таки відбудеться. Однак ситуація із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції внесла свої корективи.“Оргкомітет готував під час цьогорічного фестивалю дуже цікаву програму із безліччю приємних сюрпризів для шанувальників джазу. На жаль, через ситуацію із пандемією COVID-19 ми змушені цього року відмовитися від проведення фестивалю. Адже можливі складнощі із перетином кордону запрошеними на ART JAZZ 2020 зірками. Також важко спрогнозувати, які карантинні обмеження запровадять у Луцьку”, - розповів, організатор фестивалю ART JAZZ, віце-президент Луцького джазклубу, голова ГО “Принцип”.Оргкомітет ART JAZZ сподівається, що шанувальники джазу поставляться з розумінням до цього вимушеного кроку. Водночас організатори підкреслюють, що підготовка до проведення фестивалю JAZZ BEZ триває.