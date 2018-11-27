Через пандемію коронавірусу у Луцьку скасували міжнародний джазовий фестиваль
Сьогодні, 16:10
Оргкомітет міжнародного фестивалю ART JAZZ 2020 повідомляє, що цього року скасували цей захід.
Організатори до сьогодні сподівалися, що ART JAZZ 2020 все ж таки відбудеться. Однак ситуація із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції внесла свої корективи.
“Оргкомітет готував під час цьогорічного фестивалю дуже цікаву програму із безліччю приємних сюрпризів для шанувальників джазу. На жаль, через ситуацію із пандемією COVID-19 ми змушені цього року відмовитися від проведення фестивалю. Адже можливі складнощі із перетином кордону запрошеними на ART JAZZ 2020 зірками. Також важко спрогнозувати, які карантинні обмеження запровадять у Луцьку”, - розповів Віктор Грисюк, організатор фестивалю ART JAZZ, віце-президент Луцького джазклубу, голова ГО “Принцип”.
Оргкомітет ART JAZZ сподівається, що шанувальники джазу поставляться з розумінням до цього вимушеного кроку. Водночас організатори підкреслюють, що підготовка до проведення фестивалю JAZZ BEZ триває.
Довідково:
Міжнародний фестиваль ART JAZZ - один з найвідоміших фестивалів в Україні, який почав свою історію у 2007 році та став візитівкою Волині. Це фестиваль, який об’єднує не тільки різні жанри мистецтва в темі джазової музики, а й міста.
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Організатори до сьогодні сподівалися, що ART JAZZ 2020 все ж таки відбудеться. Однак ситуація із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції внесла свої корективи.
“Оргкомітет готував під час цьогорічного фестивалю дуже цікаву програму із безліччю приємних сюрпризів для шанувальників джазу. На жаль, через ситуацію із пандемією COVID-19 ми змушені цього року відмовитися від проведення фестивалю. Адже можливі складнощі із перетином кордону запрошеними на ART JAZZ 2020 зірками. Також важко спрогнозувати, які карантинні обмеження запровадять у Луцьку”, - розповів Віктор Грисюк, організатор фестивалю ART JAZZ, віце-президент Луцького джазклубу, голова ГО “Принцип”.
Оргкомітет ART JAZZ сподівається, що шанувальники джазу поставляться з розумінням до цього вимушеного кроку. Водночас організатори підкреслюють, що підготовка до проведення фестивалю JAZZ BEZ триває.
Довідково:
Міжнародний фестиваль ART JAZZ - один з найвідоміших фестивалів в Україні, який почав свою історію у 2007 році та став візитівкою Волині. Це фестиваль, який об’єднує не тільки різні жанри мистецтва в темі джазової музики, а й міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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