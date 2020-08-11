Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:35
За останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 18, Луцький район – 7, Горохівський район – 9, Маневицький район – 6, Старовижівський район – 3, Ківерцівський район – 2, Володимир – Волинський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Одужало за добу 33 особи. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 11.08.2020р. в області зареєстрували 4375 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3196 осіб. 94 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1090 випадків, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 438 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 471 випадок, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 288 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 82 випадки;
• Горохівський район – 200 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 190 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 151 випадок, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 50 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 895 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 379 осіб.
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Одужало за добу 33 особи. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом станом на 11.08.2020р. в області зареєстрували 4375 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3196 осіб. 94 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1090 випадків, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 438 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 471 випадок, в т.ч. 11 летальних;
• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 288 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 82 випадки;
• Горохівський район – 200 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 190 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 151 випадок, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 62 випадки;
• Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 51 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 50 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 895 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 379 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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