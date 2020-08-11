Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Одужало за добу 33 особи. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк), - інформують



Загалом станом на 11.08.2020р. в області зареєстрували 4375 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3196 осіб. 94 випадки хвороби завершилися летально.



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1090 випадків, в т.ч. 23 летальних;

• Луцький район – 438 випадків, в т.ч. 4 летальних;

• Ковельський район – 411 випадків, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 471 випадок, в т.ч. 11 летальних;

• Камінь-Каширський район – 252 випадки, в т.ч. 9 летальних;

• Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 288 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 265 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• Іваничівський район – 82 випадки;

• Горохівський район – 200 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Маневицький район – 190 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Любешівський район – 151 випадок, в тому числі 5 летальних;

• Старовижівський район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любомльський район – 62 випадки;

• Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Турійський район – 54 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 51 випадок;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.



За попередню добу надійшло 50 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 24 895 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 379 осіб.

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