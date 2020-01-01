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Студентка волинського вишу отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні

Студентка волинського вишу отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні
Студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримуватиме академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

Про це йдеться в наказі тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета "Про призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні студентам та курсантам закладів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік", - повідомляє відділ зв'язків з громадськістю.

Студентка Лесиного вишу Оксана Григін стала однією з 43 студентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які отримуватимуть академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні. Дівчина навчається на спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».


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Теги: СНУ, Волинь, Луцьк, освіта, стипендія
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