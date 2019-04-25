Волинський університет - у ТОП-40 вишів України





Про це повідомляє



Так, у цьогорічному консолідованому рейтингу університетів Східноєропейський національний університет імені Лесі Українки зайняв 31 місце, а Луцький національний технічний університет - 79 сходинку.



Минулого року волинські виші зайняли 37 і 70 місця відповідно. Таким чином СНУ імені Лесі Українки покращив свій показник на 6 позицій, а ЛНТУ - погіршив на 9.



У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використовували найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.



Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".

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