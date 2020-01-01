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Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО

Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Вихованці притулку для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації 12 серпня перевтілилися у принців і принцес.

Свято із кульками, подарунками, музикою, фотозоною, бульбашковим шоу, макіяжем, зачісками та брендовим одягом організували для дітей управління патрульної поліції у Волинській області та місцеві волонтери, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Ще напередодні дітей із притулку підстригли, а сьогодні зробили зачіски, дівчаткам – макіяж, одягнули у стильні сукні і костюми та сфотографували на фотозоні.

Поки старші діти перевтілювалися, найменші – отримували незабутні емоції, дивлячись бульбашкове шоу.

Опісля цього усі охочі познайомилися із патрульними поліцейськими, приміряли бронежилет, поговорили в рацію та оглянули поліцейський службовий автомобіль.

Команда волонтерів, поліцейських та діти піснею привітали двох іменинників, які цього дня святкували своє день народження. А після цього вихованці притулку отримали солодкі подарунки.

Свою радість та вдячність діти висловили, вручивши організаторам подяки за гарну організацію дозвілля.

Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО


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Теги: притулок, свято, патрульні, волонтери
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Коментарі 2
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А як щодо карантину? В нас поліція не хворіє? Показуха та й годі
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Дітей нарядили, наряди забрали-супер
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