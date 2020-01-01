Кульки, подарунки, фотозона: волинські патрульні і волонтери влаштували свято для дітей з притулку. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Вихованці притулку для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації 12 серпня перевтілилися у принців і принцес.
Свято із кульками, подарунками, музикою, фотозоною, бульбашковим шоу, макіяжем, зачісками та брендовим одягом організували для дітей управління патрульної поліції у Волинській області та місцеві волонтери, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Ще напередодні дітей із притулку підстригли, а сьогодні зробили зачіски, дівчаткам – макіяж, одягнули у стильні сукні і костюми та сфотографували на фотозоні.
Поки старші діти перевтілювалися, найменші – отримували незабутні емоції, дивлячись бульбашкове шоу.
Опісля цього усі охочі познайомилися із патрульними поліцейськими, приміряли бронежилет, поговорили в рацію та оглянули поліцейський службовий автомобіль.
Команда волонтерів, поліцейських та діти піснею привітали двох іменинників, які цього дня святкували своє день народження. А після цього вихованці притулку отримали солодкі подарунки.
Свою радість та вдячність діти висловили, вручивши організаторам подяки за гарну організацію дозвілля.
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Свято із кульками, подарунками, музикою, фотозоною, бульбашковим шоу, макіяжем, зачісками та брендовим одягом організували для дітей управління патрульної поліції у Волинській області та місцеві волонтери, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Ще напередодні дітей із притулку підстригли, а сьогодні зробили зачіски, дівчаткам – макіяж, одягнули у стильні сукні і костюми та сфотографували на фотозоні.
Поки старші діти перевтілювалися, найменші – отримували незабутні емоції, дивлячись бульбашкове шоу.
Опісля цього усі охочі познайомилися із патрульними поліцейськими, приміряли бронежилет, поговорили в рацію та оглянули поліцейський службовий автомобіль.
Команда волонтерів, поліцейських та діти піснею привітали двох іменинників, які цього дня святкували своє день народження. А після цього вихованці притулку отримали солодкі подарунки.
Свою радість та вдячність діти висловили, вручивши організаторам подяки за гарну організацію дозвілля.
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Коментарі 2
А як щодо карантину? В нас поліція не хворіє? Показуха та й годі
Дітей нарядили, наряди забрали-супер
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