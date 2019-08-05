Працівники Луцького хлібокомбінату – 10 місяців без зарплати. ВІДЕО





Ситуацію на підприємстві вивчають члени громадської ради при Держрезерві, - розповів Сергій Бизов.



Сергій Бизов каже, що 83-м працівникам підприємства заборгували 5,5 мільйонів заробітної плати. Про ситуацію він обіцяє повідомити керівництву Держрезерву.



"Громадська рада, як дорадчий орган, максимально буде цю ситуацію доносити Держрезерву, будемо це питання підіймати на Кабміні, звертатися до Верховної Ради. Людей кидати самих не можна", - каже голова громадської ради при Держрезерві.



Керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що проблеми на підприємстві, з якого невідомо куди зникає зерно, тривають з 1991-го року.



"Коли КХП №2 брали в оренду "Чортків хлібоприймальне підприємство", було 500 мільйонів боргу, із них 320 - Держрезерву. Оці борги вони й тягнуть. Борги породжують борги. Або воно зупиниться, або дати нове життя", - каже Юрій Горбенко.



З 11 серпня на комбінаті хлібопродуктів №2 нова керівниця - уродженка Донеччини Яніна Божко. Жінка розповіла, що до приїзду на Волинь працювала на приватному аграрному підприємстві. Чому прийшла на збиткове державне підприємство – відповіла, що хоче кар'єрного зростання.



Машиніст елеватора Олександр Переведенчук каже, що йому боргують заробітну плату за 10 місяців. Останню виплату чоловік отримував у червні – це був аванс за жовтень 2019-го.



"Зараз про гроші ці працівникам взагалі ніхто нічого не каже, чи будуть вони виплачуватись, чи не будуть, чи буде якась зарплата, чи не буде, ніхто нічого не знає", - каже чоловік.



Як розповів керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко, ймовірність того, що на підприємство зайдуть трейдери - торговці пшениці – мала, бо жнива закінчилися. Розглядатимуть можливість наповнення сховищ кукурудзою та соняшником, аби на комбінаті хлібопродуктів відновилася робота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 5-ти мільйонів гривень боргують працівникам державного підприємства "Луцький комбінат хлібопродуктів №2".Ситуацію на підприємстві вивчають члени громадської ради при Держрезерві, - розповів Суспільному голова громадської радиСергій Бизов каже, що 83-м працівникам підприємства заборгували 5,5 мільйонів заробітної плати. Про ситуацію він обіцяє повідомити керівництву Держрезерву."Громадська рада, як дорадчий орган, максимально буде цю ситуацію доносити Держрезерву, будемо це питання підіймати на Кабміні, звертатися до Верховної Ради. Людей кидати самих не можна", - каже голова громадської ради при Держрезерві.Керівник обласного управління агропромислового розвиткурозповів, що проблеми на підприємстві, з якого невідомо куди зникає зерно, тривають з 1991-го року."Коли КХП №2 брали в оренду "Чортків хлібоприймальне підприємство", було 500 мільйонів боргу, із них 320 - Держрезерву. Оці борги вони й тягнуть. Борги породжують борги. Або воно зупиниться, або дати нове життя", - каже Юрій Горбенко.З 11 серпня на комбінаті хлібопродуктів №2 нова керівниця - уродженка Донеччини. Жінка розповіла, що до приїзду на Волинь працювала на приватному аграрному підприємстві. Чому прийшла на збиткове державне підприємство – відповіла, що хоче кар'єрного зростання.Машиніст елеваторакаже, що йому боргують заробітну плату за 10 місяців. Останню виплату чоловік отримував у червні – це був аванс за жовтень 2019-го."Зараз про гроші ці працівникам взагалі ніхто нічого не каже, чи будуть вони виплачуватись, чи не будуть, чи буде якась зарплата, чи не буде, ніхто нічого не знає", - каже чоловік.Як розповів керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко, ймовірність того, що на підприємство зайдуть трейдери - торговці пшениці – мала, бо жнива закінчилися. Розглядатимуть можливість наповнення сховищ кукурудзою та соняшником, аби на комбінаті хлібопродуктів відновилася робота.

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