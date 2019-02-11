Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО

Михаїл.



Про це інформує



У проповіді архієрей закликав усіх подякувати Господу.



« Адже ми живемо тим, що актуальне для нас і приходимо до храму найчастіше про щось попросити, щоб Господь помилував нас. Але не завжди вистачає часу сказати “Дякую!”. Ми не вміємо, нас життя не навчило, а навпаки живемо за принципом, що нам всі повинні. Батьки повинні, влада, держава. А насправді, ніхто нікому нічого не повинен. Усе, що ви робите, потрібно робити з любов’ю. Інакше ми перетворимося виключно на споживачів», – зазначив високопреосвященний.



«Творець допомагає тим, хто трудиться, хто щось робить, нагадав митрополит. Тому варто змінювати своє споживче ставлення і навчитися не лише просити у Господа, але й дякувати. Тому сьогодні прийдіть додому, станьте перед іконою, подивіться на ваші закручені слоїки й банячки і подякуйте Богу, що зима пройде добре», – порадив архіпастир парафіянам, які заполонили соборну площу.



А на завершення служби, архієрей рясно окропив свяченою водою прихожан та зілля, квіти, мак, мед, які вони принесли.



Протягом дня на площі перед храмом священники освячували плоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього і вшанування мучеників Маккавеїв у храмах Волинської єпархії ПЦУ відбулися святкові Богослужіння. Зокрема, у кафедральному соборі Святої Трійці урочисту відправу, яку відслужили на майдані перед храмом, очолив митрополит Луцький і ВолинськийПро це інформує Волинська єпархія ПЦУ У проповіді архієрей закликав усіх подякувати Господу.« Адже ми живемо тим, що актуальне для нас і приходимо до храму найчастіше про щось попросити, щоб Господь помилував нас. Але не завжди вистачає часу сказати “Дякую!”. Ми не вміємо, нас життя не навчило, а навпаки живемо за принципом, що нам всі повинні. Батьки повинні, влада, держава. А насправді, ніхто нікому нічого не повинен. Усе, що ви робите, потрібно робити з любов’ю. Інакше ми перетворимося виключно на споживачів», – зазначив високопреосвященний.«Творець допомагає тим, хто трудиться, хто щось робить, нагадав митрополит. Тому варто змінювати своє споживче ставлення і навчитися не лише просити у Господа, але й дякувати. Тому сьогодні прийдіть додому, станьте перед іконою, подивіться на ваші закручені слоїки й банячки і подякуйте Богу, що зима пройде добре», – порадив архіпастир парафіянам, які заполонили соборну площу.А на завершення служби, архієрей рясно окропив свяченою водою прихожан та зілля, квіти, мак, мед, які вони принесли.Протягом дня на площі перед храмом священники освячували плоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію