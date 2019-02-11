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Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО

Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО
У день винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього і вшанування мучеників Маккавеїв у храмах Волинської єпархії ПЦУ відбулися святкові Богослужіння. Зокрема, у кафедральному соборі Святої Трійці урочисту відправу, яку відслужили на майдані перед храмом, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.

У проповіді архієрей закликав усіх подякувати Господу.

« Адже ми живемо тим, що актуальне для нас і приходимо до храму найчастіше про щось попросити, щоб Господь помилував нас. Але не завжди вистачає часу сказати “Дякую!”. Ми не вміємо, нас життя не навчило, а навпаки живемо за принципом, що нам всі повинні. Батьки повинні, влада, держава. А насправді, ніхто нікому нічого не повинен. Усе, що ви робите, потрібно робити з любов’ю. Інакше ми перетворимося виключно на споживачів», – зазначив високопреосвященний.

«Творець допомагає тим, хто трудиться, хто щось робить, нагадав митрополит. Тому варто змінювати своє споживче ставлення і навчитися не лише просити у Господа, але й дякувати. Тому сьогодні прийдіть додому, станьте перед іконою, подивіться на ваші закручені слоїки й банячки і подякуйте Богу, що зима пройде добре», – порадив архіпастир парафіянам, які заполонили соборну площу.

А на завершення служби, архієрей рясно окропив свяченою водою прихожан та зілля, квіти, мак, мед, які вони принесли.

Протягом дня на площі перед храмом священники освячували плоди.


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Теги: храм, Спаса, Макковея, собор, служба, Михаїл
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