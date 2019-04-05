У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення





Про це повідомляє



Позитивне рішення на відключення отримали мешканці будинків по вул. Героїв АТО, 29 у Нововолинську та вул. Л.Українки,5 у селищі Благодатному.



На комісії мешканці будинків пообіцяли, що борг у розмірі 48 000 грн. на вул. Героїв АТО, 29, та 7 000 грн. на вул. Л.Українки, сплатять до моменту відключення. У зв’язку з чим, комісія надала дозвіл.



Відтак, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» здійснить відключення будинку в міжопалювальний період до 1 вересня після повного розрахунку за надані послуги.



Нагадаємо, від початку року задовольнили клопотання мешканців про відключення мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання їхніх будинків за адресами: Бульвар Шевченка, 40, вул. Філатова, 11, вул. Стуса, 17, вул. Соборна, 34, вул. Паркова, 24, вул. Хвильового, 3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у Нововолинську відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання.Про це повідомляє Нововолинськ.соm.ua Позитивне рішення на відключення отримали мешканці будинків по вул. Героїв АТО, 29 у Нововолинську та вул. Л.Українки,5 у селищі Благодатному.На комісії мешканці будинків пообіцяли, що борг у розмірі 48 000 грн. на вул. Героїв АТО, 29, та 7 000 грн. на вул. Л.Українки, сплатять до моменту відключення. У зв’язку з чим, комісія надала дозвіл.Відтак, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» здійснить відключення будинку в міжопалювальний період до 1 вересня після повного розрахунку за надані послуги.Нагадаємо, від початку року задовольнили клопотання мешканців про відключення мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання їхніх будинків за адресами: Бульвар Шевченка, 40, вул. Філатова, 11, вул. Стуса, 17, вул. Соборна, 34, вул. Паркова, 24, вул. Хвильового, 3.

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