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У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення

У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
Нещодавно у Нововолинську відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Про це повідомляє Нововолинськ.соm.ua.

Позитивне рішення на відключення отримали мешканці будинків по вул. Героїв АТО, 29 у Нововолинську та вул. Л.Українки,5 у селищі Благодатному.

На комісії мешканці будинків пообіцяли, що борг у розмірі 48 000 грн. на вул. Героїв АТО, 29, та 7 000 грн. на вул. Л.Українки, сплатять до моменту відключення. У зв’язку з чим, комісія надала дозвіл.

Відтак, КП «Нововолинськтеплокомуненерго» здійснить відключення будинку в міжопалювальний період до 1 вересня після повного розрахунку за надані послуги.

Нагадаємо, від початку року задовольнили клопотання мешканців про відключення мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання їхніх будинків за адресами: Бульвар Шевченка, 40, вул. Філатова, 11, вул. Стуса, 17, вул. Соборна, 34, вул. Паркова, 24, вул. Хвильового, 3.

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Теги: Нововолинськ, Благодатне, відключення, опалення, борг
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Коментарі 1
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А чому в Луцьку не можна відключатися та робити автономку?
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