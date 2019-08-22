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Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві

Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
В місті Києві з 12 по 14 серпня тривав командний чемпіонат України з художньої гімнастики, де волинянки показали хороші результати.

Про це повідомили на сторінці Департаменту сім'ї, молоді і спорту у Facebook.

Кращі спортсменки країни виборювали звання сильніших. На змаганнях брало участь 17 команд з 16 областей України.

Волинську область представляло 10 спортсменок із них 8 - вихованки ДЮСШ № 3.

Збірна команда Волині посіла 8 місце, поступившись у боротьбі дуже сильним суперникам, які сформовані з спортсменів СДЮШОР міст Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Запоріжжя і Одеси.

Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві

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Теги: Волинь, художня гімнастика, Луцьк, змагання, чемпіонат України
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