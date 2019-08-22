Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві





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Кращі спортсменки країни виборювали звання сильніших. На змаганнях брало участь 17 команд з 16 областей України.



Волинську область представляло 10 спортсменок із них 8 - вихованки ДЮСШ № 3.



Збірна команда Волині посіла 8 місце, поступившись у боротьбі дуже сильним суперникам, які сформовані з спортсменів СДЮШОР міст Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Запоріжжя і Одеси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Києві з 12 по 14 серпня тривав командний чемпіонат України з художньої гімнастики, де волинянки показали хороші результати.Про це повідомили на сторінці Департаменту сім'ї, молоді і спорту у Facebook.Кращі спортсменки країни виборювали звання сильніших. На змаганнях брало участь 17 команд з 16 областей України.Волинську область представляло 10 спортсменок із них 8 - вихованки ДЮСШ № 3.Збірна команда Волині посіла 8 місце, поступившись у боротьбі дуже сильним суперникам, які сформовані з спортсменів СДЮШОР міст Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Запоріжжя і Одеси.

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