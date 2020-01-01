18 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження музиканти Олександр Дроздов (на фото) та Євген Чепіль.
Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.
18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.
18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
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Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.
18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.
18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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