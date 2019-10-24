Поїхав у Ковель на заробітки: на Волині затримали хлопця на викраденому авто
Сьогодні, 14:44
Радомишльські поліцейські розшукали на Волині чоловіка, який викрав чужий автомобіль.
Уранці до Радомишльського відділення поліції звернувся 21-річний житель села Лутівки з повідомленням про зникнення його автомобіля Opel Astra, повідомляє пресслужба ГУНП у Житомирскій області.
Зі слів чоловіка, напередодні ввечері він припаркував легковик на узбіччі дороги навпроти свого будинку, а вже вранці побачив, що автомобіля на місці немає. Тоді власник і звернувся за допомогою до правоохоронців.
Працівники слідчо-оперативної групи оглянули територію, де вночі знаходився автомобіль, вилучили всі необхідну слідову інформацію та з’ясували коло осіб, які могли мати безперешкодний доступ до легковика. Одним з таких виявився знайомий заявника, 20-річний житель цієї ж територіальної громади. Зі слів власника іномарки, саме цей хлопець неодноразово позичав у нього транспортний засіб та ймовірно міг мати запасні ключі до нього.
Того ж дня правоохоронці зібрали докази причетності парубка до правопорушення та вже ввечері розшукали його у Волинській області. Зі слів самого парубка, близько 3-ї години ночі він скористався незачиненими дверцятами легковика, завів його та поїхав до м. Ковеля нібито на заробітки.
Автомобіль поліцейські вилучили. Нині слідчі з’ясовують усі обставини події у рамках розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу й аж до 5 років позбавлення волі.
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Уранці до Радомишльського відділення поліції звернувся 21-річний житель села Лутівки з повідомленням про зникнення його автомобіля Opel Astra, повідомляє пресслужба ГУНП у Житомирскій області.
Зі слів чоловіка, напередодні ввечері він припаркував легковик на узбіччі дороги навпроти свого будинку, а вже вранці побачив, що автомобіля на місці немає. Тоді власник і звернувся за допомогою до правоохоронців.
Працівники слідчо-оперативної групи оглянули територію, де вночі знаходився автомобіль, вилучили всі необхідну слідову інформацію та з’ясували коло осіб, які могли мати безперешкодний доступ до легковика. Одним з таких виявився знайомий заявника, 20-річний житель цієї ж територіальної громади. Зі слів власника іномарки, саме цей хлопець неодноразово позичав у нього транспортний засіб та ймовірно міг мати запасні ключі до нього.
Того ж дня правоохоронці зібрали докази причетності парубка до правопорушення та вже ввечері розшукали його у Волинській області. Зі слів самого парубка, близько 3-ї години ночі він скористався незачиненими дверцятами легковика, завів його та поїхав до м. Ковеля нібито на заробітки.
Автомобіль поліцейські вилучили. Нині слідчі з’ясовують усі обставини події у рамках розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу й аж до 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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