5 років без Ігоря Єремеєва: в Острожці влаштували турнір пам’яті видатного земляка. ФОТО

Ігоря Єремеєва. 12 серпня 2015-го його життя трагічно обірвалося, та він нікуди не зникає з пам’яті земляків. Друзі й колеги продовжують його добрі справи.



Чи не найбільше це відчувається в Острожці – рідному селі Ігоря Мироновича, адже там постійно розвивається перейменований на його честь ліцей. А ще там започаткували щорічний турнір з міні-футболу пам’яті видатного земляка,



Цьогоріч проводили ювілейний – 5-й – турнір.



“Отаким методом ми можемо віддати йому шану. За те, що він вкладав у село, те, що він допомагав людям, те, що він взагалі любив Україну, любив своє село. Був таким патріотом”, – розповів голова Острожецької громади Тарас Гордійчук.



“Дуже світла, поважна людина. Незважаючи на статки, статус народного депутата, він був простою, звичайною людиною, до якої можна було завжди звернутися за допомогою”, – пригадує виданого земляка співорганізатор турніру Олександр Гордійчук.



Цьогоріч участь у змаганнях взяли 16 команд з Млинівського району. Організаторка турніру й мешканка Острожця Ярослава Острожчук розповідає, що перші турніри були значно меншими за кількістю учасників.



“Раніше було небагато команд. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що грає цілий Млинівський район і, я думаю, що з часом ми вийдемо на рівень мінімум області”, – розповіла директорка компанії “Євротон” Ярослава Острожчук.



Футболісти розповідають, що беруть участь у турнірі, щоб вшанувати видатного односельчанина та зустрітись з гравцями-однодумцями.



Бували на матчах у різних містах України колись і брати Єремеєви. Євген Миронович, який щороку відвідує турнір, розповідає, що Ігор любив спостерігати за футболом більше, ніж грати. А востаннє копали м’яча ще в шкільні роки.



Він каже, що нині потрібно берегти те, що вже є, примножувати й рухатись уперед, як робив його брат.



“Багато зроблено в житті, багато зроблено для села, для держави, для країни, для всіх. Наше завдання сьогодні: пам’ятати, згадувати і продовжувати хороші справи, започатковані і не започатковані, можливо, ті, які були в планах мого брата”, – зауважив Євген Єремеєв.



Коли усі матчі були відіграні – прийшов час нагородження. Призерам вручили медалі, кубки та премії.



За результатами змагань, третє місце посіла команда “Ветеран-Млинів”. Зовсім трохи до перемоги не вистачило і команді “Атлетік”. А от перше місце вже другий рік поспіль вибороли футболісти з “Камаз-Агро”. Спортсмени кажуть, що самі не очікували такого результату, але викладались на повну.



“Дуже радий, що змогли захистити кубок – це велика подія для нас. Будемо старатися і наступного року так само”, – поділився гравець ФК “Камаз-Агро” Роман Козак.



Цьогоріч на турнір з’їхались 16 команд з усього району. Хоча через карантинні заходи кількість вболівальників довелося обмежити, та дух змагань на полі панував! У планах організаторів – зробити фестиваль ще масштабнішим!



Фото Поліни БЕРЕЗЮК



Олександр Гордійчук Тарас Гордійчук Євген Єремеєв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минуло 5 років з дня загибелі народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК “Континіум”. 12 серпня 2015-го його життя трагічно обірвалося, та він нікуди не зникає з пам’яті земляків. Друзі й колеги продовжують його добрі справи.Чи не найбільше це відчувається в Острожці – рідному селі Ігоря Мироновича, адже там постійно розвивається перейменований на його честь ліцей. А ще там започаткували щорічний турнір з міні-футболу пам’яті видатного земляка, пише "12 канал".Цьогоріч проводили ювілейний – 5-й – турнір.“Отаким методом ми можемо віддати йому шану. За те, що він вкладав у село, те, що він допомагав людям, те, що він взагалі любив Україну, любив своє село. Був таким патріотом”, – розповів голова Острожецької громади“Дуже світла, поважна людина. Незважаючи на статки, статус народного депутата, він був простою, звичайною людиною, до якої можна було завжди звернутися за допомогою”, – пригадує виданого земляка співорганізатор турніруЦьогоріч участь у змаганнях взяли 16 команд з Млинівського району. Організаторка турніру й мешканка Острожцярозповідає, що перші турніри були значно меншими за кількістю учасників.“Раніше було небагато команд. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що грає цілий Млинівський район і, я думаю, що з часом ми вийдемо на рівень мінімум області”, – розповіла директорка компанії “Євротон” Ярослава Острожчук.Футболісти розповідають, що беруть участь у турнірі, щоб вшанувати видатного односельчанина та зустрітись з гравцями-однодумцями.Бували на матчах у різних містах України колись і брати Єремеєви., який щороку відвідує турнір, розповідає, що Ігор любив спостерігати за футболом більше, ніж грати. А востаннє копали м’яча ще в шкільні роки.Він каже, що нині потрібно берегти те, що вже є, примножувати й рухатись уперед, як робив його брат.“Багато зроблено в житті, багато зроблено для села, для держави, для країни, для всіх. Наше завдання сьогодні: пам’ятати, згадувати і продовжувати хороші справи, започатковані і не започатковані, можливо, ті, які були в планах мого брата”, – зауважив Євген Єремеєв.Коли усі матчі були відіграні – прийшов час нагородження. Призерам вручили медалі, кубки та премії.За результатами змагань, третє місце посіла команда “Ветеран-Млинів”. Зовсім трохи до перемоги не вистачило і команді “Атлетік”. А от перше місце вже другий рік поспіль вибороли футболісти з “Камаз-Агро”. Спортсмени кажуть, що самі не очікували такого результату, але викладались на повну.“Дуже радий, що змогли захистити кубок – це велика подія для нас. Будемо старатися і наступного року так само”, – поділився гравець ФК “Камаз-Агро”Цьогоріч на турнір з’їхались 16 команд з усього району. Хоча через карантинні заходи кількість вболівальників довелося обмежити, та дух змагань на полі панував! У планах організаторів – зробити фестиваль ще масштабнішим!

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