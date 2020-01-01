Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
Сьогодні, 13:29
На Спаса над західною частиною України буде локальний циклон, який зумовить там грозові дощі. А при грозах – можливе шквалисте посилення вітру.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
За її словами, на решті території України антициклон Emil втримає суху погоду.
Вітер буде південний, невеликий. Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси. В західних областях, особливо в прикарпатських, очікують завтра +21+25 градусів.
У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно, приблизно +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня.
Також синоптик дала попередній прогноз на День Незалежності України.
Як зазначає Наталка Діденко, 24 серпня, у більшості областей переважно буде сухо та спекотно, +27+32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
За її словами, на решті території України антициклон Emil втримає суху погоду.
Вітер буде південний, невеликий. Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси. В західних областях, особливо в прикарпатських, очікують завтра +21+25 градусів.
У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно, приблизно +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня.
Також синоптик дала попередній прогноз на День Незалежності України.
Як зазначає Наталка Діденко, 24 серпня, у більшості областей переважно буде сухо та спекотно, +27+32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів.
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Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
Сьогодні, 13:29