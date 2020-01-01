Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України

На Спаса над західною частиною України буде локальний циклон, який зумовить там грозові дощі. А при грозах – можливе шквалисте посилення вітру.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у facebook.За її словами, на решті території України антициклон Emil втримає суху погоду.Вітер буде південний, невеликий. Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси. В західних областях, особливо в прикарпатських, очікують завтра +21+25 градусів.У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно, приблизно +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня.Також синоптик дала попередній прогноз на День Незалежності України.Як зазначає Наталка Діденко, 24 серпня, у більшості областей переважно буде сухо та спекотно, +27+32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів.