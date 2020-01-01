вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України

Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
На Спаса над західною частиною України буде локальний циклон, який зумовить там грозові дощі. А при грозах – можливе шквалисте посилення вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.

За її словами, на решті території України антициклон Emil втримає суху погоду.

Вітер буде південний, невеликий. Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси. В західних областях, особливо в прикарпатських, очікують завтра +21+25 градусів.

У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно, приблизно +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня.

Також синоптик дала попередній прогноз на День Незалежності України.

Як зазначає Наталка Діденко, 24 серпня, у більшості областей переважно буде сухо та спекотно, +27+32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптик, погода, Наталка Діденко, Спас, День Незалежності України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська команда виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 13:50
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Сьогодні, 13:36
Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
Сьогодні, 13:29
У закладах освіти «червоної» зони карантину навчання відбуватиметься онлайн, – МОЗ
Сьогодні, 13:22
Хронічні хвороби мали обоє померлих за останню добу через коронавірус на Волині
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
14 серпень, 14:21
До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик
12 серпень, 11:51
Синоптик розповіла, яку погоду чекати на початку серпня Синоптик розповіла, яку погоду чекати на початку серпня
31 липень, 12:55
На Україну суне атмосферний фронт На Україну суне атмосферний фронт
21 липень, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим багатий новий головний поліцейський Луцького району
Сьогодні, 14:04
 0
Українці зможуть купити собі газ на рік вперед за фіксованою ціною
Сьогодні, 14:03
 0
Волинська команда виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 13:50
 0
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Сьогодні, 13:36
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса і на День Незалежності України
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8