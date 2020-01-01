вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +23…+27. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса
Сьогодні, 20:00
Під Луцьком легковик злетів у кювет
Сьогодні, 19:49
Волинський медзаклад отримав новий автомобіль
Сьогодні, 19:42
На Волині завершили жнивну кампанію: чи вплинули цьогорічні погодні умови на урожай
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 серпня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня
14 серпень, 20:03
Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Маковія Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Маковія
13 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня
12 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 серпня
11 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса
Сьогодні, 20:00
 0
Під Луцьком легковик злетів у кювет
Сьогодні, 19:49
 0
Волинський медзаклад отримав новий автомобіль
Сьогодні, 19:42
 0
На Волині завершили жнивну кампанію: чи вплинули цьогорічні погодні умови на урожай
Сьогодні, 19:18
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8