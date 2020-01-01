Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.



Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +23…+27. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +23…+27. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію