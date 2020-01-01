Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +23…+27. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +23…+27. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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