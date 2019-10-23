У Слов’янську виявили поховання тіл загиблих під час бойових дій у 2014 році





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"З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК направлять на експертизу до Києва. Поліцейські Донецької області проводять ретельну роботу, щоб допомогти людям дізнатися долю своїх безвісти зниклих рідних", – розповіли у ГУ НП в Донецькій області.



Місце поховання виявили біля цвинтаря в Слов’янську.



На місці події працювали правоохоронці, група транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200". Також були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.







Облога Слов’янська

Бойові дії навколо міста Слов’янськ точилися у квітні-липні 2014 року.



12 квітня відбулася ескалація конфлікту і над містом встановили контроль російські загони, до яких приєдналися бойовики “ДНР”. 13 квітня, аби повернути контроль над містом, українська влада почала там антитерористичну операцію.



Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, що має стратегічну важливість через її панівну висоту над містом Слов’янськ, та розташовану на ній телевежу.



15 квітня сили АТО здійснили перший штурм Слов’янська. Проте бойовики змогли протриматися у Слов’янську до 5 липня. Після цього вони відступили в Донецьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Слов’янську виявили нове поховання з останками, які належать загиблим в бойових діях у 2014 році.Про це посиланням на Нацполіцію пишуть Факти "З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК направлять на експертизу до Києва. Поліцейські Донецької області проводять ретельну роботу, щоб допомогти людям дізнатися долю своїх безвісти зниклих рідних", – розповіли у ГУ НП в Донецькій області.Місце поховання виявили біля цвинтаря в Слов’янську.На місці події працювали правоохоронці, група транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200". Також були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.Бойові дії навколо міста Слов’янськ точилися у квітні-липні 2014 року.12 квітня відбулася ескалація конфлікту і над містом встановили контроль російські загони, до яких приєдналися бойовики “ДНР”. 13 квітня, аби повернути контроль над містом, українська влада почала там антитерористичну операцію.Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, що має стратегічну важливість через її панівну висоту над містом Слов’янськ, та розташовану на ній телевежу.15 квітня сили АТО здійснили перший штурм Слов’янська. Проте бойовики змогли протриматися у Слов’янську до 5 липня. Після цього вони відступили в Донецьк.

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