З Польщі під конвоєм депортували українців, які не відбули 14-денного карантину





Як пoвідoмляє



Вони подали на кордоні фіктивні адреси, де мали відбувати карантин, й згодом поїхали на роботу до Німеччини. За вчинене порушення усі отримали зобов'язання до виїзду з Польщі, а також заборону на подальші поїздки до країн Шенгенської зони на 5 років.



Більше того, затриманих громадян України відвезли до пункту пропуску в Медиці під конвоєм, і вже там передали українським прикордонникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали 5-х громадян України, які їхали автобусом додому.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, українці віком від 20 до 32-х років приїхали до Польщі ще наприкінці травня поточного року, однак так і не відбули обов'язкового 14-денного карантину.Вони подали на кордоні фіктивні адреси, де мали відбувати карантин, й згодом поїхали на роботу до Німеччини. За вчинене порушення усі отримали зобов'язання до виїзду з Польщі, а також заборону на подальші поїздки до країн Шенгенської зони на 5 років.Більше того, затриманих громадян України відвезли до пункту пропуску в Медиці під конвоєм, і вже там передали українським прикордонникам.

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