З Польщі під конвоєм депортували українців, які не відбули 14-денного карантину
Сьогодні, 12:44
У Польщі затримали 5-х громадян України, які їхали автобусом додому.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, українці віком від 20 до 32-х років приїхали до Польщі ще наприкінці травня поточного року, однак так і не відбули обов'язкового 14-денного карантину.
Вони подали на кордоні фіктивні адреси, де мали відбувати карантин, й згодом поїхали на роботу до Німеччини. За вчинене порушення усі отримали зобов'язання до виїзду з Польщі, а також заборону на подальші поїздки до країн Шенгенської зони на 5 років.
Більше того, затриманих громадян України відвезли до пункту пропуску в Медиці під конвоєм, і вже там передали українським прикордонникам.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, українці віком від 20 до 32-х років приїхали до Польщі ще наприкінці травня поточного року, однак так і не відбули обов'язкового 14-денного карантину.
Вони подали на кордоні фіктивні адреси, де мали відбувати карантин, й згодом поїхали на роботу до Німеччини. За вчинене порушення усі отримали зобов'язання до виїзду з Польщі, а також заборону на подальші поїздки до країн Шенгенської зони на 5 років.
Більше того, затриманих громадян України відвезли до пункту пропуску в Медиці під конвоєм, і вже там передали українським прикордонникам.
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