Незаконно зрізували дерева у лісі: волинянин через необережність вбив товариша

68-річному мешканцю села Дігтів Володимир-Волинського району повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Зранку 1 серпня 2020 року волинянин разом зі своїм знайомим поїхали в ліс, аби незаконно зрізати дуб на території Володимир-Волинського лісомисливського господарства.Чоловік зрізував дерево бензопилою й під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши травми, від яких той помер на місці.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.