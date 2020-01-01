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Незаконно зрізували дерева у лісі: волинянин через необережність вбив товариша

Незаконно зрізували дерева у лісі: волинянин через необережність вбив товариша
68-річному мешканцю села Дігтів Володимир-Волинського району повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Зранку 1 серпня 2020 року волинянин разом зі своїм знайомим поїхали в ліс, аби незаконно зрізати дуб на території Володимир-Волинського лісомисливського господарства.

Чоловік зрізував дерево бензопилою й під час звалювання воно впало на потерпілого, спричинивши травми, від яких той помер на місці.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: Володимир, вбивство, ліс
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