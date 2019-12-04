У луцьку лікарню купили нові апарати штучної вентиляції легень. ФОТО
Сьогодні, 06:29
Луцька міська клінічна лікарня отримала нове, сучасне обладнання, що допоможе рятувати життя лучан — апарати штучної вентиляції легень.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Директор медзакладу Лариса Духневич зазначила, що нові апарати ШВЛ надзвичайно спрощують процес лікування важких хворих та можуть зіграти ключову роль у збереженні житті людини. За відсутності такого обладнання для вентиляції легень потрібно встановлювати спеціальний катетор, що зумовлює необхідність анестезії та інвазивного харчування.
Лариса Духневич додала, що апарати ШВЛ вдалось придбати завдяки підтримці міської ради.
Окрім того, у лікарні нещодавно закінчили ремонт приміщень на сьомому поверсі, триває ремонт на п’ятому поверсі. Відтак Лариса Духневич додала, що модернізація закладу — це постійний процес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Директор медзакладу Лариса Духневич зазначила, що нові апарати ШВЛ надзвичайно спрощують процес лікування важких хворих та можуть зіграти ключову роль у збереженні житті людини. За відсутності такого обладнання для вентиляції легень потрібно встановлювати спеціальний катетор, що зумовлює необхідність анестезії та інвазивного харчування.
Лариса Духневич додала, що апарати ШВЛ вдалось придбати завдяки підтримці міської ради.
Окрім того, у лікарні нещодавно закінчили ремонт приміщень на сьомому поверсі, триває ремонт на п’ятому поверсі. Відтак Лариса Духневич додала, що модернізація закладу — це постійний процес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцьку лікарню купили нові апарати штучної вентиляції легень. ФОТО
Сьогодні, 06:29
Сергій Притула залишає «Вар'яти-шоу»
Сьогодні, 04:18
Україна видаватиме е-візи за новою процедурою
Сьогодні, 03:16
Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
Сьогодні, 02:16