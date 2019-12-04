У луцьку лікарню купили нові апарати штучної вентиляції легень. ФОТО

Луцька міська клінічна лікарня отримала нове, сучасне обладнання, що допоможе рятувати життя лучан — апарати штучної вентиляції легень.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Директор медзакладузазначила, що нові апарати ШВЛ надзвичайно спрощують процес лікування важких хворих та можуть зіграти ключову роль у збереженні житті людини. За відсутності такого обладнання для вентиляції легень потрібно встановлювати спеціальний катетор, що зумовлює необхідність анестезії та інвазивного харчування.Лариса Духневич додала, що апарати ШВЛ вдалось придбати завдяки підтримці міської ради.Окрім того, у лікарні нещодавно закінчили ремонт приміщень на сьомому поверсі, триває ремонт на п’ятому поверсі. Відтак Лариса Духневич додала, що модернізація закладу — це постійний процес.