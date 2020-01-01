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Без їжі і хворі на коронавірус: як у Польщі посередник кинув напризволяще українських заробітчан

Без їжі і хворі на коронавірус: як у Польщі посередник кинув напризволяще українських заробітчан
Українців посередник кинув напризволяще у польському місті.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт zycieczestochowy.pl, тепер правоохоронці перевірять посередника, який привіз на роботу на переробних підприємствах цілу групу українців, серед яких були хворі на COVID-19. Зокрема, вияснятимуть, чи не було в його діях складу злочину.

Зазначається, що група українців приїхала на роботу в населений пункт Халков Клобуцького повіту. Їх поселили в окремий будинок, де вони мали відбути карантин. Посередник, який привіз і поселив українців, запевнив, що всі вони почуваються добре й мають все необхідне, включаючи їжу.

Насправді ж ситуація виглядала інакше. Людям бракувало продуктів, а стан їхнього здоров'я все погіршувався. У 19-х із них з'явилися симптоми коронавірусної інфекції, яка згодом підтвердилася. Довелося втрутитися адміністрації повіту, яка і викликала рятувальну службу.

Дев'ятьох українців забрали до лікарні в Ченстохові. Після ретельного обстеження їх відпустили додому, де вони лікуватимуться й відбуватимуть 14-денний карантин.

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Теги: коронавірус, Польща, заробітчани
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