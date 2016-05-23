Волинським випускникам, які склали ЗНО на 200 балів, подарували планшети
Сьогодні, 16:22
Дев’ятеро випускників, які здобули максимальних 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні, отримали подарунки – сучасні планшети, закуплені за кошти обласного бюджету.
Урочисто привітали кращих учнів голова обласної ради Ірина Вахович та помічник голови облдержадміністрації Сергій Бизов сьогодні, 20 серпня, - інформують у Волинській ОДА.
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«Вчитель – покликання. Він розпалює в учневі знання, він заохочує дітей до знань. По цеглині формує особистість кожного учня, який завтра стане академіком, професором чи кандидатом наук. Тож бажаю вам, щоб ваші учні пам’ятали вас. Вдячний вам за те, що ви розділяєте своє серце поміж дітьми. Я впевнений, що єдиною командою ми переживемо ці непрості часи, подолаємо усі труднощі, які спричинив COVID-19. Надалі, які б умови нам не диктували реалії, ми впораємось і знайдемо той баланс, який забезпечить і повноцінне навчання учнів, і охорону їх життя та здоров’я», – звернувся до педагогів Сергій Бизов.
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Урочисто привітали кращих учнів голова обласної ради Ірина Вахович та помічник голови облдержадміністрації Сергій Бизов сьогодні, 20 серпня, - інформують у Волинській ОДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Підсумки ЗНО-2020: скільки випускників на Волині отримали 200 балів. ВІДЕО
«Вчитель – покликання. Він розпалює в учневі знання, він заохочує дітей до знань. По цеглині формує особистість кожного учня, який завтра стане академіком, професором чи кандидатом наук. Тож бажаю вам, щоб ваші учні пам’ятали вас. Вдячний вам за те, що ви розділяєте своє серце поміж дітьми. Я впевнений, що єдиною командою ми переживемо ці непрості часи, подолаємо усі труднощі, які спричинив COVID-19. Надалі, які б умови нам не диктували реалії, ми впораємось і знайдемо той баланс, який забезпечить і повноцінне навчання учнів, і охорону їх життя та здоров’я», – звернувся до педагогів Сергій Бизов.
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