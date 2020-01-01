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Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця

Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця
Вчора, 20 серпня, під час оперативно-розшукових заходів працівники управління боротьби з наркозлочинністю області затримали 28-річного наркоторговця.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік забезпечував розміщення так званих закладок з вмістом психотропних речовин у різних місцях міста Луцька.

Під час затримання у нього вилучили 75 закладок психотропної речовини амфетамін, пристрій для куріння, 2 мобільних телефони та банківську картку. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання наркоторговця поліцейські виявили також канабіс та 2 пакети із залишками амфетаміну.

Приблизна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного ринку» становить – близько 40 тисяч гривень.

Окрім цього, правоохоронці встановили місця розміщення зловмисником ще понад 30 закладок на території міста Луцька.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця
Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця



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Теги: наркоторговець, затримання, Луцьк
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Коментарі 1
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Заєбали ті нарікі. Смертну кару їм
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