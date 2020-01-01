Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця

Вчора, 20 серпня, під час оперативно-розшукових заходів працівники управління боротьби з наркозлочинністю області затримали 28-річного наркоторговця.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік забезпечував розміщення так званих закладок з вмістом психотропних речовин у різних місцях міста Луцька.Під час затримання у нього вилучили 75 закладок психотропної речовини амфетамін, пристрій для куріння, 2 мобільних телефони та банківську картку. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання наркоторговця поліцейські виявили також канабіс та 2 пакети із залишками амфетаміну.Приблизна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного ринку» становить – близько 40 тисяч гривень.Окрім цього, правоохоронці встановили місця розміщення зловмисником ще понад 30 закладок на території міста Луцька.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.