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У ВООЗ повідомили, коли закінчиться пандемія коронавірусу

У ВООЗ повідомили, коли закінчиться пандемія коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завершиться менш, ніж за два роки.

Про це під час брифінгу в п’ятницю, 21 серпня, заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус, - пише Новинарня.

Він зазначив, що при великих зв’язках коронавірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

“У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв’язку, але є і перевага в технологіях. Так що ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки”, – наголосив він.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що світ вступив у нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, адже нова хвиля COVID-19 пов’язана з людьми від 20 до 40 років, багато з яких не знали, що інфіковані коронавірусом.

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Теги: ВООЗ, коронавірус
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