Волинян просять вивісити прапор на День Незалежності





Про це інформують на



“Наближаються найбільші свята нашої країни — День Державного Прапора та День Незалежності. Синьо-жовте знамено — символ нашої держави, її могутності, оберіг свободи українського народу, що пройшов довгий, героїчний та водночас трагічний шлях. З нагоди свят та вшанування однієї із найголовніших святинь нації — Державного Прапора України виконавчий комітет Ковельської міської ради звертається з проханням до керівників установ, організацій і підприємств різних форм власності та мешканців міста 23-24 серпня вивісити на своїх приміщеннях, помешканнях і балконах Державні Прапори.



Доречно використати його кольори при оформленні вітрин, зон відпочинку. Нехай українські стяги об’єднають мешканців міста і наш Ковель у ці дні розквітне синьо-жовтими барвами”, — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міська влада звертається до керівників та мешканців Ковеля з проханням вивісити Державні Прапори 23-24 серпня.Про це інформують на сайті Ковельради “Наближаються найбільші свята нашої країни — День Державного Прапора та День Незалежності. Синьо-жовте знамено — символ нашої держави, її могутності, оберіг свободи українського народу, що пройшов довгий, героїчний та водночас трагічний шлях. З нагоди свят та вшанування однієї із найголовніших святинь нації — Державного Прапора України виконавчий комітет Ковельської міської ради звертається з проханням до керівників установ, організацій і підприємств різних форм власності та мешканців міста 23-24 серпня вивісити на своїх приміщеннях, помешканнях і балконах Державні Прапори.Доречно використати його кольори при оформленні вітрин, зон відпочинку. Нехай українські стяги об’єднають мешканців міста і наш Ковель у ці дні розквітне синьо-жовтими барвами”, — йдеться у повідомленні.

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