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У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО

У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир” спільно з відділом культури і туризму до дня Незалежності України перефотографувала пам’ятні місця міста, приклавши до них листівки з фотографіями Володимира-Волинського, зробленими у 1987 році.

Про це інформує БУГ.

"Цим задумом хотіли побачити наскільки змінилося місто з 1987 року", – каже співробітник історико-культурного заповідника “Стародавній Володимир” Орися Вознюк.

Крокуючи до незалежності, ще у 1987 році редакція українських календарів і художніх листівок у місті Києві випустила серію поштових листівок з фотографіями міста Володимир-Волинський.

У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО

“На жаль, через карантин наш задум ми можемо втілити лише онлайн, а не у великій виставковій залі, бо насправді листівок і світлин міста є багато і зміни подекуди надто кардинальні”, – зазначила Орися Вознюк.
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО
У місті на Волині пам’ятні місця порівняли із ретро-листівками. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, ретро-листівка, пам'ятні місця
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