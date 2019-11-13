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На Волині завершується реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру

На Волині завершується реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру
До 25 серпня триватиме реєстрація на ЗНО у магістратуру. Про це Суспільному розповіла завідувачка центру ЗНО Волині Алла Корнейко. Вступний іспит з іноземної мови планують провести 19 вересня.

Це вже третя спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Зі слів Алли Корнейко, на відміну від попередніх сесій, третя - платна.

"Вартість тестування 510 гривень. Цей іспит, можна скласти й тим учасникам, які робили спробу в цьому році скласти ЄВІ, але зазнали певної невдачі. Також тим, хто не реєструвався раніше", - каже завідувачка центру ЗНО.

Тим хто бажає пройти вступне випробування і мати можливість в цьому році стати магістром в центрі ЗНО радять звернутися до приймальної комісії навчального закладу та зареєструватися.

"Під час реєстрації учаснику створять спеціальний кабінет на сайті Українського центру якості освіти. Учасник отримає екзаменаційний листок, в якому буде номер листка і коди доступу до цієї сторінки, там же є платіжні реквізити", - розповідає Алла Корнейко.

У центрі ЗНО нагадують, оплата має бути здійснена не пізніше 5 днів з моменту електронної реєстрації.

В цьому році пункти тестування відкривають в усіх обласних центрах. Торік здати ЗНО у магістратуру можна було лише у тих містах, де є регіональні центри якості освіти. 19 вересня пункт тестування для спецсесії відкриється і в Луцьку.

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Теги: ЗНО, магістратура
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