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На підприємців, які незаконно розміщували сігвеї та гіроскутери у центральному парку Луцька, склали протоколи

На підприємців, які незаконно розміщували сігвеї та гіроскутери у центральному парку Луцька, склали протоколи
В Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки фізичні особи-підприємці надають послуги атракціонною технікою підвищеної небезпеки – електромобілями, сігвеями, електроскутерами, гіроскутерами - без відповідних дозвільних документів.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.

На фізичних осіб-підприємців інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали в проміжку часу від травня по серпень цього року 17 (сімнадцять) протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які були розглянуті адміністративною комісією виконавчого комітету Луцької міської ради та наклали штрафи.

"Враховуючи звернення громадян щодо небезпеки, яку несуть електромобілі, електроскутера, гіроскутера для відвідувачів парку, виконавчим комітетом міської ради було відмовлено одному із підприємців в отриманні адміністративної послуги (щодо атракціонів), оскільки ця послуга надається лише тим суб’єктам господарювання, які надають послуги дитячою атракціонною технікою (для дітей віком молодших 10 років), яка є малопотужною та розвиває незначну швидкість, а також обладнана пультом гальмування та зупинки", - повідомили у департаменті мунварти.


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Теги: центральний парк, небезпечний бізнем, адмінпротоколи
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Коментарі 1
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От би притягнути працівників муніципальної варти за притягнення невинних до адміністративної відповідальності. Хто їх уповноважував визначати об’єкти підвищеної небезпеки??? Велосипеди тепер теж до таких відносяться?
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