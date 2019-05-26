У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
Вночі 24 серпня, близько 01:30, рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша Черкаської області.
Займання автобуса помітив охоронець автопарку, пишуть на сайті управління ДСНС України у Черкаській області.
Він встиг до приїзду пожежників відігнати один автобус у безпечне місце, проте техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню.
Загалом згоріли 12 автобусів, один - пошкоджений і чотири вдалося врятувати.
Причину пожежі встановлюють. Проте депутат Черкаської облради Олександр Лошков написав у соцмережі, що це підпал.
За його словами, через знищення автопарку водії на невизначений час залишилися без роботи.
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Займання автобуса помітив охоронець автопарку, пишуть на сайті управління ДСНС України у Черкаській області.
Він встиг до приїзду пожежників відігнати один автобус у безпечне місце, проте техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню.
Загалом згоріли 12 автобусів, один - пошкоджений і чотири вдалося врятувати.
Причину пожежі встановлюють. Проте депутат Черкаської облради Олександр Лошков написав у соцмережі, що це підпал.
За його словами, через знищення автопарку водії на невизначений час залишилися без роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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