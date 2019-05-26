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У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО

У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО
Вночі 24 серпня, близько 01:30, рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша Черкаської області.

Займання автобуса помітив охоронець автопарку, пишуть на сайті управління ДСНС України у Черкаській області.

Він встиг до приїзду пожежників відігнати один автобус у безпечне місце, проте техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню.

Загалом згоріли 12 автобусів, один - пошкоджений і чотири вдалося врятувати.

Причину пожежі встановлюють. Проте депутат Черкаської облради Олександр Лошков написав у соцмережі, що це підпал.

За його словами, через знищення автопарку водії на невизначений час залишилися без роботи.



У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО
У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО
У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів. ВІДЕО

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Теги: Золотоноша, пожежа, автобус, автопідприємство
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