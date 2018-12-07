У День Незалежності в Маневичах горіли одночасно дві будівлі





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



За викликом прибули працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці пожежної команди Маневицького лісгоспу. Пожежу локалізували о 20:28, а ліквідували о 21:05. Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджені покрівлі та перекриття на обох спорудах.



Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня о 20:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що охопила дві господарські будівлі в селищі Маневичі.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.За викликом прибули працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці пожежної команди Маневицького лісгоспу. Пожежу локалізували о 20:28, а ліквідували о 21:05. Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджені покрівлі та перекриття на обох спорудах.Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію