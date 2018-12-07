У День Незалежності в Маневичах горіли одночасно дві будівлі
Сьогодні, 11:01
24 серпня о 20:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що охопила дві господарські будівлі в селищі Маневичі.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
За викликом прибули працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці пожежної команди Маневицького лісгоспу. Пожежу локалізували о 20:28, а ліквідували о 21:05. Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджені покрівлі та перекриття на обох спорудах.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
За викликом прибули працівники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці пожежної команди Маневицького лісгоспу. Пожежу локалізували о 20:28, а ліквідували о 21:05. Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджені покрівлі та перекриття на обох спорудах.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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