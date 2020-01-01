вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія, у якій бус протаранив гараж на Боженка: повідомили деталі

Аварія, у якій бус протаранив гараж на Боженка: повідомили деталі
У патрульній поліції повідомили деталі ДТП, в якій автомобіль протаранив стіну приміщення на вулиці Боженка та перекинувся.

Подробиці повідомила пресслужба патрульних.

Інформують, що сьогодні приблизно о 14 годині патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Боженка. Прибувши на місце події, інспектори виявили перевернутий транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter.

40-річний водій автівки не госпіталізувався, травмувань не виявили. Травмовану пасажиру госпіталізували до лікарні. Ще один пасажир – шестирічний хлопчик, на щастя, не постраждав.

Поспілкувавшись із водієм, патрульні виявили, що він не впорався із керуванням через погодні умови та здійснив наїзд на гаражне приміщення. Огляд на стан сп’яніння показав, що водій був тверезим.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боженка, Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл
Сьогодні, 18:14
Злодій-рецидивіст із Рівненщини обікрав будинок волинянина
Сьогодні, 17:43
Аварія, у якій бус протаранив гараж на Боженка: повідомили деталі
Сьогодні, 17:23
У двох селах Луцького району три дні не буде газу
Сьогодні, 17:18
У центральному парку Луцька автохами паркуються на траві
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі На Боженка у Луцьку бус врізався у стіну і перекинувся: є потерпілі
Сьогодні, 16:20
У Луцьку поблизу відділку поліції зіткнулися Mercedes та Audi. ФОТО У Луцьку поблизу відділку поліції зіткнулися Mercedes та Audi. ФОТО
Сьогодні, 16:40
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:41
Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням Водій автівки, який на переході у Луцьку збив жінку, відбувся умовним покаранням
24 серпень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині обрали нових директорів трьох шкіл
Сьогодні, 18:14
 0
Злодій-рецидивіст із Рівненщини обікрав будинок волинянина
Сьогодні, 17:43
 0
Аварія, у якій бус протаранив гараж на Боженка: повідомили деталі
Сьогодні, 17:23
 0
У двох селах Луцького району три дні не буде газу
Сьогодні, 17:18
 0
У центральному парку Луцька автохами паркуються на траві
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8