Аварія, у якій бус протаранив гараж на Боженка: повідомили деталі
Сьогодні, 17:23
У патрульній поліції повідомили деталі ДТП, в якій автомобіль протаранив стіну приміщення на вулиці Боженка та перекинувся.
Подробиці повідомила пресслужба патрульних.
Інформують, що сьогодні приблизно о 14 годині патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Боженка. Прибувши на місце події, інспектори виявили перевернутий транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter.
40-річний водій автівки не госпіталізувався, травмувань не виявили. Травмовану пасажиру госпіталізували до лікарні. Ще один пасажир – шестирічний хлопчик, на щастя, не постраждав.
Поспілкувавшись із водієм, патрульні виявили, що він не впорався із керуванням через погодні умови та здійснив наїзд на гаражне приміщення. Огляд на стан сп’яніння показав, що водій був тверезим.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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Подробиці повідомила пресслужба патрульних.
Інформують, що сьогодні приблизно о 14 годині патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Боженка. Прибувши на місце події, інспектори виявили перевернутий транспортний засіб Mercedes Benz Sprinter.
40-річний водій автівки не госпіталізувався, травмувань не виявили. Травмовану пасажиру госпіталізували до лікарні. Ще один пасажир – шестирічний хлопчик, на щастя, не постраждав.
Поспілкувавшись із водієм, патрульні виявили, що він не впорався із керуванням через погодні умови та здійснив наїзд на гаражне приміщення. Огляд на стан сп’яніння показав, що водій був тверезим.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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