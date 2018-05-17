У центральному парку Луцька вночі з кафе викрали крісла-мішки: розшукують злодіїв. ВІДЕО

Із кафе "Луцька Венеція", що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, посеред ночі викрали крісла-мішки для сидіння.Інцидент трапився 23 серпня в проміжку між 03.45 та 04.15, йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Крадіжку здійснила компанія молодиків у кількості 7 хлопців та 4 дівчат.Правопорушення зафіксували камери відеонагляду. Диспетчер повідомив суб’єкта господарювання про вказаний факт та надав відеоматеріали. Також матеріали будуть передані і правоохоронним органам для встановлення осіб, що вчинили крадіжку в парку."Якщо Ви впізнали цих осіб на відео – просимо Вас повідомити департамент муніципальної варти Луцької міської ради на лінію «Група швидкого реагування» за телефонами: 066 1021 102 та 067 0000 679, а також на лінію «102». Робота триває", - йдеться у повідомленні.