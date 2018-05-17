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У центральному парку Луцька вночі з кафе викрали крісла-мішки: розшукують злодіїв. ВІДЕО

У центральному парку Луцька вночі з кафе викрали крісла-мішки: розшукують злодіїв. ВІДЕО
Із кафе "Луцька Венеція", що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, посеред ночі викрали крісла-мішки для сидіння.

Інцидент трапився 23 серпня в проміжку між 03.45 та 04.15, йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Крадіжку здійснила компанія молодиків у кількості 7 хлопців та 4 дівчат.

Правопорушення зафіксували камери відеонагляду. Диспетчер повідомив суб’єкта господарювання про вказаний факт та надав відеоматеріали. Також матеріали будуть передані і правоохоронним органам для встановлення осіб, що вчинили крадіжку в парку.

"Якщо Ви впізнали цих осіб на відео – просимо Вас повідомити департамент муніципальної варти Луцької міської ради на лінію «Група швидкого реагування» за телефонами: 066 1021 102 та 067 0000 679, а також на лінію «102». Робота триває", - йдеться у повідомленні.




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Теги: крадіжка, кафе, центральний парк
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Коментарі 1
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Вийшли полішуки з гуртожитка, набрали меблів і пішли далі розмножуватись.
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