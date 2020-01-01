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У «ПортCity» – виставка робіт талановитого художника*

У «ПортCity» – виставка робіт талановитого художника*
Лучан запрошують переглянути виставку робіт художника Олександра Слабецького у ТРЦ «ПортCity».

Про це інформує адміністрація закладу.

Тема виставки: «Народження геніальної ідеї» декоративний живопис венеціанськими штукатурками.

Олександр з дитинства проявляв потяг до малювання, талант унаслідував від батька. Художник творить у власному стилі - «Сенсовий імпресіонізм в інтер‘єрі моделюючими декоративними штукатурками».

До слова, цей стиль набув популярності у дизайні інтер’єрів.

У «ПортCity» – виставка робіт талановитого художника*


Насолодитися роботами Олександра Слабецького можна щодня:
з 21 серпня до 3 вересня
з 10:00 до 22:00 години
на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity»

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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