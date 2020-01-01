У «ПортCity» – виставка робіт талановитого художника*





Про це інформує адміністрація закладу.



Тема виставки: «Народження геніальної ідеї» декоративний живопис венеціанськими штукатурками.



Олександр з дитинства проявляв потяг до малювання, талант унаслідував від батька. Художник творить у власному стилі - «Сенсовий імпресіонізм в інтер‘єрі моделюючими декоративними штукатурками».



До слова, цей стиль набув популярності у дизайні інтер’єрів.







Насолодитися роботами Олександра Слабецького можна щодня:

з 21 серпня до 3 вересня

з 10:00 до 22:00 години

на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity»



ВХІД ВІЛЬНИЙ!



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