Курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,264, а продаж – 27,598.
Євро при купівлі становить – 31,986, продажу – 32,559.
Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,558, продаж – 7,486.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31,986, продажу – 32,559.
Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,558, продаж – 7,486.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині буревій повалив дерева на дорогу
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:00
У місті на Волині вшанують пам'ять захисників України
Сьогодні, 08:18