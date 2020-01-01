Курс валют у Луцьку на 27 серпня





Євро при купівлі становить – 31,986, продажу – 32,559.



Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,376.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,558, продаж – 7,486.



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