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Курс валют у Луцьку на 27 серпня

Курс валют у Луцьку на 27 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,264, а продаж – 27,598.

Євро при купівлі становить – 31,986, продажу – 32,559.

Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,558, продаж – 7,486.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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