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У Ковелі виявили значну партію спирту, з якого робили фальсифікат

У Ковелі виявили значну партію спирту, з якого робили фальсифікат
Значну партію спирту незаконно зберігали в одному з приватних приміщень мешканця Ковеля. Податківці припинили розповсюдження фальсифікату.

Про це інформує Головне управління ДФС у Волинській області.

Повідомляють, що здійснили санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучили майже 1200 літрів спирту та понад 100 літрів алкогольних напоїв, розлитих в тару типу «Bag in Box».

Крім того, вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.


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Теги: спирт, Ковель, фальсифікат
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